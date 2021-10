Em Óbidos, Igarapé do Curuçambá recebeu serviços de desassoreamento

Nos últimos anos o Igarapé do Curuçambá, em Óbidos, vem sofrendo com assoreamento. No dia 10 de março de 2021, publicamos uma matéria sobre esse assunto e neste sábado, dia 23 de outubro, depois de fortes chuvas que caíram no município, o Curuçambá voltou a ser assoreado severamente, sendo que muita terra foi depositada no leito do igarapé.

Imagem do assoreamento do Curuçambá no sábado(23/10).

O Balneário do Curuçambá fica no km 8 da PA-437, em Óbidos, rodovia que está recebendo serviços de terraplanagem para ser asfaltada, obra do Governo do Estado, e está movimentando um grande volume de terra, com as fortes chuvas que caíram no sábado (23), arrastaram parte dessa terra que foi depositada no leito do Igarapé, prejudicando um dos pontos turísticos de Óbidos com o assoreamento.

Serviço de Desassoreamento

Neste domingo (24), a empresa responsável pelo trabalho na rodovia PA-437, L.O. FRANCO realizou os trabalhos de desassoreamento do leito do igarapé do Curuçambá, desobstruindo o seu leito principal, próximo a ponte, retirando todo o material depositado.

Serviço de desassoreamento, domingo, 24/10. Foto Márcio Belemita

Na manhã desta segunda, dia 25, registramos algumas imagens que mostra que o Igarapé do Curuçambá que já está desassoreado.

Imagem do Curuçambá na manhã desta segunda-feira, 25/10. Foto Vander N Andrade

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/4563-em-obidos-igarape-do-curucamba-recebeu-servicos-de-desassoreamento#sigProIdbd348c60c5 View the embedded image gallery online at:



www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade e Márcio Belemita