Projeto Sebrae Itinerante oferece apoio técnico aos empreendedores obidenses

O objetivo é aproximar as ações e serviços do Sebrae aos empreendedores obidenses.

Afinal, o que um microempreendedor individual? A pergunta muitas vezes poderia ficar sem resposta, mas em Óbidos, além da Sala do Empreendedor, localizada na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes) o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), está disponibilizando até a terça-feira, 26 de outubro, atendimentos voltados à formalização, atualização e regularização dos microempreendedores individuais, profissionais autônomos que passam a ter direitos assegurados em lei como empresa.

De acordo com a gerente adjunta do Sebrae a proposta do projeto de estar mais próximo da população busca a formalização de profissionais que pela falta de mercado partiriam para a informalidade. "Nós estamos prestando essa orientação técnica aos empreendedores locais, aqueles que já tem um pequeno negócio formalizado e que precisam muitas vezes de uma orientação para melhorar a gestão do negócio", afirmou a gerente adjunta do Sebrae agência Baixo Amazonas Maria Socorro Sousa.

O reflexo dessa orientação para o comércio local é a melhoria nos serviços disponibilizados a população, bem como os produtos. "A vinda do Sebrae só engrandece no público, no fornecimento do seu produto, isso são orientação que o Sebrae está trazendo para o cidadão que tem sua empresa ou até mesmo aquele que busca abrir seu próprio ramo de atividade", enfatizou a agente de desenvolvimento do município de Óbidos Jeanete Silva.

A ação prossegue nesta terça-feira, 26 de outubro, das 08h às 14h na Praça do Sesquicentenário, após este período os microempreendedores individuais ou pessoas interessadas em aderir a esta categoria podem buscar os serviços na Sala do Empreendedor na sede da Semdes. Para ter acesso a informações e serviços é necessário que os interessados tenham em mãos documentação de identificação (RG, CPF e título de eleitor) e comprovante de endereço da empresa e da residência.

FONTE: Comunicação/PMO