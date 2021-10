Em Óbidos, Comunidade Repartimento recebe a pré-conferência municipal de Educação

A Secretaria Municipal de Educação – Semed, em Óbidos, no oeste do Pará, como preparação para a Conferência Municipal de Educação (Cme) está realizando Pré – Conferências nas comunidades rurais, sendo que nesta quarta-feira, dia 27, os educadores se reuniram na comunidade Repartimento.

O evento aconteceu na escola da comunidade, Escola Dr. Romeu de Andrade, com a presença de gestores escolares, educadores, representantes do governo municipal, como também dos alunos, dos pais e da comunidade, os quais discutiram prioridades para o desenvolvimento das políticas públicas para melhoria na educação do município a serem desenvolvidas nos próximos anos, sendo que as propostas deverão ser apresentadas durante a Conferência Municipal.

Após a realização das Pré-Conferências e da Conferência Municipal de Educação, as propostas aprovadas serão defendidas por delegados eleitos que representarão o município na Conferência Estadual de Educação.

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade