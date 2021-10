Em Óbidos, veículo da Fazenda da Esperança capota na PA-437

Aconteceu na tarde desta quinta-feira, dia 28 de outubro de 2021, na estrada na altura do Balneário do Curuçambá, PA-254, um acidente com o veículo pertencente à Fazenda da Esperança, em que estavam no mesmo. o Sr. Francisco Ferreira Queiroz e o acolhido Samuel Vieira Soares Junior.

Conforme comunicado da Diocese de Óbidos, o veículo estava se dirigindo a Fazenda da Esperança, Santa Clara para prestarem socorro a um dos acolhidos que estava sofrendo com um ataque de epilepsia, e durante o percurso até o local, através de uma falha mecânica, o motorista perdeu o controle do veículo vindo a capotar.

Ambos foram socorridos imediatamente por um veículo que passava no momento e encaminhados ao Posto 24 horas do município de Óbidos. Ambos, passam bem, apenas o motorista o sr. Francisco que precisou passar por exames e o RAIO X, porém, não foi constatada nenhuma fratura, mas, por estar sentido dores na cabeça e nas costas, devido ao impacto do acidente, os médicos acharam melhor ele permanecer em observação.

Confira a NOTA na íntegra: