Em Óbidos, mutirão de vacinação contra covid-19 aconteceu no Hospital 24 horas

Nos dias 30 e 31 de outubro as equipes de imunização da Secretaria municipal de Saúde – Semsa, em Óbidos, trabalharam intensamente durante a realização do mutirão de vacinação contra a Covid-19 que aconteceu no Hospital Benito Priante, Hospital 24 horas, quando os obidenses corresponderam ao chamado e foram em busca da vacinação.

O mutirão foi destinado a aplicação da vacina Pfizer em um público específico:

- 1ª dose para jovens e adolescentes nas faixas etárias de 12 a 17 anos ou segunda dose para aqueles vacinados até 21 de setembro;

- Idosos acima de 60 anos é profissionais da saúde que tomaram a segunda dose há mais de seis meses;

- Pacientes imunodeprimidos ou imunossuprimidos que tomaram a segunda dose há mais de 28 dias.

Lembrando que Óbidos, segundo boletim de vacinação da Sesma, já tem 59,48% da população imunizada.

Fonte: Comunicação/Pmo