Prefeitura de Alenquer confirma realização da edição 2021 do Raid para o dia 13/11

Programação acontece no dia 13 de novembro com saída de Alenquer para Curuá. Evento reúne veículos, motos e triciclos.

A Prefeitura de Alenquer, no oeste do Pará, confirmou a edição 2021 do Raid. A programação reúne veículos, motos e triciclos com muita aventura em um percurso que sai de Alenquer com destino à Curuá.

A 22ª edição da programação está confirmada para o dia 13 de novembro. A competição Off-Road é um dos maiores eventos esportivos da região e em 2020 não foi realizado por conta da pandemia do novo coronavírus.

A programação também vai contar com a Festa dos Visitantes na Praça João Tito Alves, nos dias 11 e 12 de novembro, além de exposição de veículos e apresentação de bandas musicais.

Em 2019 a coordenação estima que passaram pelo evento mais de 20 mil pessoas. Outras informações sobre as datas serão divulgadas pela Prefeitura a partir do dia 1º de novembro.

