Em Óbidos, alunos da Rede Municipal de Ensino realizam prova da OBMEP

Aconteceu no dia 06 de novembro a 2ª fase da 16ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas - OBMEP em todo brasil, onde milhares de alunos realizara a prova e terão a chance de concorrer a medalha de ouro, prata ou bronze ou à menção honrosa na olimpíada.

Em Óbidos, centenas de alunos da rede municipal de educação da cidade e do interior realizaram as provas da 2ª fase da OBMEPP na Escola São Francisco, que tem como um dos objetivos identificar jovens talentos e incentivar seu ingresso em universidades, nas áreas científicas e tecnológicas;

O público-alvo da OBMEP é composto de alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental até último ano do Ensino Médio. Em 2019, mais de 18 milhões de alunos de participaram da olimpíada.

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas - OBMEP é um projeto nacional dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras, realizado pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada - IMPA, com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática – SBM, e promovida com recursos do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC. Criada em 2005 para estimular o estudo da matemática e identificar talentos na área.

