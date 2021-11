Missa marca abertura diocesana do Sínodo dos Bispos

Na noite de quarta-feira, dia 10 de novembro, a Diocese de Óbidos celebrou a abertura do Sínodo Universal dos Bispos 2021-2023. A Missa foi celebrada na Catedral de Sant'Ana, em Óbidos e presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes. Em sua homilia, o Bispo destacou que a sinodalidade, que é tema do Sínodo, precisa ser uma característica da Igreja. A Abertura em Roma já aconteceu no dia 9 de outubro pelo Papa Francisco. E a abertura do Sínodo na Diocese através das paróquias aconteceu no dia 17 de outubro na Diocese de Óbidos.

O Papa Francisco nos diz que precisamos ser uma Igreja caminhante seguindo a Cristo. Precisamos ser uma igreja Sinodal que una forças para se fortalecer na caminhada e fazer acontecer nossa missão de levar o anúncio e a graça da salvação à todos. Jesus primeiro acolhe, escuta e discerne. Precisamos ajudar a igreja neste processo a discernir, para sermos mais autênticos na nossa fé e na nossa missão.



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/4597-missa-marca-abertura-diocesana-do-sinodo-dos-bispos#sigProId0c77f9b115 View the embedded image gallery online at:

Fonte: Diocese de Óbidos