Em Óbidos, Dom Bernardo Johannes recebeu o Embaixador de Luxemburgo

O Bispo da Diocese de Óbidos, Dom Bernardo Johannes, recebeu no último sábado (13) e domingo (14), o Embaixador de Luxemburgo no Brasil, Carlo Krieger, primeiro Embaixador do Grão-Ducado Europeu residente no Brasil.

A visita de cortesia foi uma oportunidade para que o Embaixador conhecesse os trabalhos realizados pela igreja. Acompanhado pelos professores, Gefferson Rodrigues, da Ufopa e o Carlos Arenz, da UFPA, Irmão Verbita, o Embaixador Krieger ouviu de Dom Bernardo sobre a missão da Igreja na região, a evangelização e os esforços para que os trabalhos sociais continuem. Exemplos como os dos Barcos Hospitais, Papa Francisco e Papa São João Paulo II, Hospital Dom Floriano na Providência de Deus, Obras sociais da Diocese de Óbidos e trabalhos gerais da Igreja.

A agenda começou na tarde de sábado, com a visita à algumas obras sociais, comunidades, bairros da cidade de Óbidos, e concluiu com a visita no Hospital Dom Floriano. No domingo pela manhã, o Embaixador Carlo Krieger, participou da Santa Missa presidida pelo Dom Bernardo, na Catedral de Sant'Ana, em seguida visitou o Bispado, Seminário, o antigo quartel de Óbidos, onde atualmente funciona a Casa da Cultura e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o qual é denominado Palácio José Veríssimo. A visita se estendeu até o Forte Pauxis e finalizou nos Barcos Hospitais, Papa Francisco e Papa São João Paulo II. A apresentação da Cidade e da História de Óbidos foi feita pelo professor e historiador, Carlos Vieira.

Luxemburgo é um pequeno Estado soberano situado na Europa Ocidental, com economia altamente desenvolvida e um dos maiores PIB per capita do mundo. Brasil e Luxemburgo mantêm relações diplomáticas desde 1911.

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/4601-em-obidos-dom-bernardo-johannes-recebeu-o-embaixador-de-luxemburgo#sigProId7943480f16 View the embedded image gallery online at:

FONTE:Sedcom/Diocese de Óbidos - Fotos de Nayan