Em Óbidos, casos de covid-19 voltam a subir e esta semana foram registrados 58 casos

A Secretaria Municipal de Saúde – Semsa divulgou nesta sexta-feira, dia 19 de novembro, mais um boletim semanal sobre a covid-19 em Óbidos e os casos confirmados voltaram a subir, foram registrado 58 novos casos, em relação a semana passada que tiveram 35 casos.

Os casos de óbitos também aumentam, esta semana aconteceram 03 óbitos, sendo que semana passada houve apenas 01 óbito; totalizando 139 óbitos durante toda pandemia. Atualmente existem 06 pessoa internadas e 81 pessoas confirmadas e em casa. 182 pessoas estão em monitoramento.

Confira o Boletim diário

Novo Decreto

Nesta quinta, novo decreto foi publicado, o qual endurece as medidas para prevenir a proliferação do coronavírus, com medidas que proíbem o funcionamento de boates, casas noturnas, casas de shows, restaurantes, lanchonetes, hamburguerias, pizzarias, balneários, realização de torneios, festas dançantes, entre outras atividades que causem aglomerações.

CLIQUE AQUI PRA VER O DECRETO NA ÍNTEGRA

Vacinação

Segundo o Boletim de vacinação divulgado também nesta sexta-feira (19), já foram aplicadas 62.370 doses na população adulta obidense, sendo que tomaram a 1ª dose 35.625 pessoas, que corresponde a 89,51% do público alvo e a 2ª dose já foram aplicadas 26.030 doses, que corresponde a 65,40% da população estimada para receber a vacinação, portanto já estão imunizadas. A 3º dose já foi aplica em 715 pessoas, que corresponde a 1,80%.

O município de Óbidos já recebeu 73.921 doses de vacinas e a vacinação continua para a população a partir de 18 anos na zona urbana e na zona rural.

A vacinação continua

A Secretaria de Saúde de Óbidos prossegue com a campanha de imunização contra a covid-19, com os atendimentos nas UBS, como também em outros locais pré-definidos, como neste sábado, dia 20, que a vacinação acontecerá no Hospital 24 horas, no horário de 08 as 13h.

