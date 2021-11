Trecho da PA-254 começa a receber pavimentação asfáltica

O governador do Estado do Pará assinou no dia 26 de novembro de 2011, a ordem de serviço para a construção e pavimentação das rodovias PA-254 e PA-437, em Óbidos, no oeste do Estado.

A estrada PA-437 liga o centro de Óbidos até a PA-254, onde 8,7km serão pavimentados, sendo que este trecho é de responsabilidade da Empresa L. O. Franco, os trabalhos estão na fase de terraplanagem e preparação para a pavimentação asfáltica e os serviços já estão passando o balneário do Curuçambá.

A maior rodovia do estado do Pará, a PA-254 tem mais de 380 quilômetros de extensão e passa por nove municípios da região do oeste do Pará, receberá pela primeira vez serviços de pavimentação em um trecho. A rodovia ganhará 48 quilômetros de asfaltamento no perímetro entre a PA-437 até a vila de Cipoal.

Nesta quinta-feira, dia 18 de novembro, um ano depois da assinatura do ordem de serviço, a Empresa Capitólio, responsável pela pavimentação da PA-254, do trecho que vai do trevo até o Cipoal, iniciou a colocação da manta asfáltica, criando uma expectativa muito positiva para a população da região, que há anos espera por esta obra.

A obra de asfalto das rodovias vai levar mais segurança para o escoamento da produção agrícola, da trafegabilidade e mais qualidade de vida dos moradores da região.

FOTOS....



View the embedded image gallery online at:

