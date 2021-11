FB Princesa de Óbidos exige carteira de vacinação nas viagens Óbidos/Santarém

Após o decreto da Prefeitura de Óbidos, o qual endurece as medidas para prevenção do coronavírus, em virtude do aumento exponencial dos casos positivos nas últimas semanas no município, várias empresas estão adotando medidas preventivas à Covid-19.

Nesse sentido, a empresa Amaral Navegação, do FB Princesa de Óbidos, está exigindo a Carteira de Vacinação, que será obrigatória para realizar as viagens Óbidos/Santarém/Óbidos.

Segundo o comunicado, o acordo foi feito com a Prefeitura de Óbidos entrou em vigor na terça-feira, dia 23/11 e o passageiro deve estar com as duas doses completas. O uso de máscara continua sendo obrigatório.

Confira o comunicado:

