IFPA – Campus Óbidos suspende aulas presenciais e ficará com aulas remotas

Após o decreto da Prefeitura de Óbidos, o qual endurece as medidas preventivas para o enfrentamento a pandemia, em virtude do aumento exponencial dos casos positivos do coronavírus nas últimas semanas no município, várias empresas estão adotando medidas preventivas à Covid-19.

Nesse sentido, o IFPA – Campus Óbidos divulgou um COMUNICADO, como forma de prevenção à Covid-19, suspendeu as aulas presenciais e ficará apenas com as aulas no formato REMOTO a partir desta terça-feira, dia 23 de novembro.

Veja o Comunicado:

“Prezados membros da comunidade acadêmica,

1 - Tendo em vista o último boletim emitido pela secretaria de saúde do município de Óbidos com o número de contágios da COVID-19.

2 - Considerando ainda a atual indisponibilidade de leitos para internação de enfermos positivados com o vírus no município.

3 - Em atenção ao decreto 639/2021, que dispõe sobre as medidas temporárias e preventivas para o enfrentamento a pandemia de COVID-19

A gestão do Instituto Federal do Pará Campus-Óbidos informa aos alunos, pais e responsáveis que as suas atividades de ensino (atividades de sala de aula) passarão a partir da data de 23/11/2021 ao formato REMOTO. Esta medida visa reduzir as aglomerações e garantir a integridade física de todos que compõem a comunidade acadêmica do campus.

IFPA – Campus Óbidos”

Confira o comunicado: