Campanha estimula homens a se cuidarem

Com ações educativas, campanha de Novembro Azul em Porto Trombetas, convida homens a vencerem o preconceito e tabus.

Se ao longo do ano as consultas médicas eletivas atendem majoritariamente pacientes do sexo feminino, em que alguns dados indicam que elas são 85% do público regular no mundo, ao menos no distrito de Porto Trombetas, em Oriximiná (PA), este número sofre uma mudança no mês de novembro. É o que relata o diretor técnico do Hospital de Porto Trombetas, Dr. Gustavo Estanislau, que afirma: “Com a campanha do Novembro Azul, nossos atendimentos aumentam em 50% quando se trata de pessoas do sexo masculino”.

Um cenário que o médico espera que se mantenha durante os demais meses. “A intenção (da campanha) não é somente focar no câncer de próstata, mas de conscientizar os homens da importância de cuidar da própria saúde como um todo”, relata Dr. Gustavo.

Hábito este que o analista de comunicação da Mineração Rio do Norte, Evaldo Printes diz ter adquirido. “Eu penso que os homens estão se cuidando cada vez mais, sim. Já é comum as pessoas mais esclarecidas tratarem do assunto com mais responsabilidade. Temos mãe, filhas, esposas e sabemos que elas fazem periodicamente seus exames. Por que não os homens? Eu sempre fui de praticar exercícios, mas relaxei e com o avançar do tempo senti a necessidade de voltar a cuidar da minha saúde, o que inclui exames regulares”, diz Evaldo.

Evaldo Printes - Voltei a cuidar da saúde, fazendo inclusive exames regulares

Segundo o Dr. Gustavo, a ida regular ao médico tem um peso muito grande quando falamos de doenças previsíveis. “O câncer de próstata, por exemplo, é o câncer evitável mais letal entre os homens. É diferente de um tumor no cérebro que não temos como identificar como fazemos com o da próstata. Basta vencer o preconceito”, reforça o médico.

É o que o gerente do departamento de Manutenção Mecânica e Elétrica Industrial da MRN, Willison Marinho, também ressalta. Ele que diz que este é um assunto que sempre surge entre os amigos e que ganhou destaque na campanha deste ano. “Sem preconceitos! Eu faço sempre o PSA, mas se um dia der alteração e eu precisar realizar o exame de toque, o mais importante é minha saúde. E nesses mais de 32 anos que estou aqui em Porto Trombetas, nunca vi o tema da saúde do homem ser tão debatido entre os amigos. Isso mostra uma grande mudança”, relata Willison.

Diálogo Diário de Segurança do Hospital de Porto Trombetas sobre o tema Novembro Azul

A campanha Novembro Azul realizada em Porto Trombetas envolveu não apenas o empregados diretos da Mineração Rio do Norte, maior produtora de bauxita do Brasil, mas também os indiretos e demais moradores da localidade. De acordo com o Dr. Gustavo, as ações incluíram a ampliação dos horários de atendimento na especialidade de urologia, divulgação pelos meios digitais de um vídeo de conscientização sobre a saúde do homem e palestras.

“Tudo sempre contando com a parceira e engajamento dos profissionais que atuam em nosso hospital. Na verdade, aqui nós juntamos o Outubro Rosa e o Novembro Azul de forma a abordar os dois temas por mais tempo, buscando manter esse trabalho de educação no dia a dia de todos”, conta o diretor.

FONTE: Comunicação/MRN