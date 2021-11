Projeto de interiorização do Ministério Público chega à região da calha norte

O Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), César Bechara Mattar, visitou na terça-feira (23) o município de Óbidos e foi recebido pelo chefe do Executivo Municipal, Jaime Silva, na sede da prefeitura municipal.

O objetivo do encontro foi trazer a Óbidos, o ciclo de escutas e reuniões realizadas pelo MPPA, para que em conjunto com as prefeituras, demandas importantes da população sejam atendidas.

O prefeito de Óbidos, ressaltou a importância da visita do procurador geral ao município de Óbidos. "O projeto de interiorização visa maior integração entre os poderes, e faz com que a população seja beneficiada em suas respectivas atribuições", lembrou o Prefeito.

A programação do projeto do MPPA prossegue nesta quarta-feira (24), com uma reunião com os promotores de justiça que atuam em Oriximiná.

FONTE: Comunicação/PMO