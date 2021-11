Em Óbidos, prédios e espaços públicos estão sendo sanitizados

A Prefeitura de Óbidos publicou um novo Decreto de nº 648/2021, nesta quarta-feira, dia 24 de novembro de 2021, o qual complementa o Decreto nº 639/2021, com medidas preventivas para enfrentamento a pandemia no município do Óbidos, pois nas últimas semanas houve um aumento considerável de casos de covid-19 no município.

Confira o Boletim do dia 24/11/21.

Nesse sentido e procurando minimizar a proliferação da covid-19, a Secretaria de Saúde (Semsa) iniciou nesta quarta-feira, 24 de novembro, o serviço de sanitização dos prédios e espaços públicos que recebem diariamente maior movimentação de pessoas. O objetivo da ação é evitar à propagação do vírus dentro desses ambientes.

Vários lugares já foram sanitizados como: praças, mercado municipal e o recém inaugurado terminal Hidroviário. As ações devem continuar nas instituições bancárias, lotéricas, postos de saúde e vários outros prédios públicos.

FOTOS....



Fonte:Comunicação/Pmo