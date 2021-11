Escola do Ensino Médio São José suspende aulas presenciais

Em Nota Oficial, os gestores da Escola do ensino médio São José, em Óbidos, comunicaram nesta quarta-feira, dia 24 de novembro, que suspenderam temporariamente a aulas presenciais do estabelecimento de ensino e trabalharão de forma remota. O motivo, conforme o Comunicado, é “.... que surgiram casos de COVID-19 entre os professores e alguns alunos desse educandário”

De acordo com o Comunicado, “.... a gestão da Escola São José juntamente com o seu Conselho Escolar informam aos pais, alunos e responsáveis que, o processo de ensino-aprendizagem neste educandário passará a funcionar de forma REMOTA, a partir do dia 25/11/2021 até o dia 06/12/2021, conforme os horários de aulas já estabelecido pela escola”.

“Ressaltamos que esta medida foi necessária, para conter o avanço de casos de COVID-19 na escola e também para garantir a integridade física de todos que compõe a comunidade escolar”, finaliza o Comunicado.

Veja o comunicado na íntegra: