"A serviço da Vida", médicos do BH Papa Francisco realizam parto de ribeirinha

Na última quarta-feira (24), por volta das 21h30, uma mãe entrou em trabalho de parto na comunidade São Miguel, no município de Santarém. Os médicos que estão na expedição do Barco Hospital Papa Francisco, foram imediatamente em uma embarcação tipo bajara e realizaram o parto no local. Logo depois encaminharam-se ao Barco Hospital para realizar os primeiros procedimentos para cuidar da mãe e da filha, que se chama Lainara. As duas estão bem sob os cuidados da equipe do Barco Hospital.

Mãe e filha no BH Papa Francisco

O Coordenador do Barco Hospital Papa Francisco, Frei Joel Souza, agradeceu emocionado a Deus e todos os benfeitores desse importante projeto. "Em nome da Associação e Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus agradecemos à todos que apoiam esse Projeto a serviço da vida. Ao Governo do Estado do Pará SESPA, por todo apoio. Também a Secretaria Municipal de Saúde de Santarém, como todos os nossos apoiadores e benfeitores. Ministério do Trabalho, Diocese de Óbidos, Marfrig, Bauducco, Missão Central Franciscana da Alemanha tantas pessoas de bem. Voluntários e colaboradores dessa importante missão", comentou Frei Joel.

Fonte: Pascom/Diocese de Óbidos