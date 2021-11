FB VIP exige carteira de vacinação nas viagens Óbidos - Santarém - Óbidos

A Prefeitura de Óbidos publicou um novo Decreto de nº 648/2021, na quarta-feira, dia 24 de novembro de 2021, o qual obriga as empresas de navegação municipais e intermunicipais, exigirem de seus clientes e funcionários a apresentação da Carteira de Vacinação com os respectivos registros da aplicação da 1ª e 2ª dose da vacina contra Covid-19, para que possam viajar.

Nesse sentido, os proprietários da Empresa VIP Navegação divulgaram comunicado informando aos seus clientes que, conforme Decreto Municipal de Óbidos, será obrigatório a apresentar a Carteira de Vacina do Covid-19, com as duas doses completas para realizar as viagens Óbidos - Santarém - Óbidos.

A Carteira de Vacinação pode ser baixada no Aplicativo CONECTSUS do Ministério da Saúde.

Confira a nota.