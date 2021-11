Prefeitura de Belém cancelou as festas de final de ano e o Carnaval 2022

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, após reunião com representantes da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), decide cancelar as festas do Carnaval 2022 na capital paraense.

A decisão abrange os desfiles das escolas, blocos de ruas e demais manifestações culturais de rua. Além do Carnaval 2022, a Prefeitura de Belém cancela as festas de Réveillon.

A decisão foi tomada na manhã desta terça-feira, 30, com a participação do secretário Municipal de Saúde, Maurício Bezerra, e demais técnicos responsáveis pela vacinação e enfrentamento à covid-19.

Ao prefeito, a equipe do órgão de saúde apresentou dados e estudos epidemiológicos acerca da situação do covid-19 em Belém, tendo vista a quarta onda que ocorre em alguns países da Europa e o surgimento da nova variante Ômicron.

Fonte: Prefeitura de Belém