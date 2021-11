Cirurgias oftalmológicas foram realizadas em Óbidos

Aconteceu em Óbidos, no Hospital Dom Floriano, antiga Santa Casa de Misericórdia de Óbidos, um mutirão de cirurgias de cataratas, em parceria com a Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, com atendimento da equipe de Oftalmologista do Dr. Erique Monteiro, cujo objetivo foi atender a demanda reprimida que estava acontecendo no município.

Segundo a Secretária de Saúde, Ana Elza, dois cirurgiões, uma anestesista, duas enfermeira e equipe de apoio da Semsa participaram do mutirão de cirurgia

Conforme informações, o mutirão encerrou com mais de 400 cirurgias realizadas. A ação atendeu pacientes que aguardavam da fila do TFD (Tratamento Fora de Domicílio).

Registramos algumas imagens que mostram as pessoas sendo atendidas.

Com informações da Comunicação da Pmo.