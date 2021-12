Em Santarém, 53% dos pacientes com covid-19 internados no CEA não foram vacinados

UPA 24h: 53% dos pacientes com covid-19 internados no CEA não foram vacinados ou tomaram apenas a 1ª dose.

Com 27 dias de funcionamento, o Centro Especializado registrou uma quantidade considerável de pessoas internadas sem a imunização

Mesmo com a vacinação contra a covid-19 realizada pela Prefeitura de Santarém todos os dias e em diversos pontos em Santarém, muitas pessoas não estão se vacinando e a consequência está sendo sentida no sistema público de saúde.

O Centro Especializado de Atendimento Covid-19 (CEA/Covid-19), da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h, é a unidade de saúde referência para receber os pacientes infectados com a covid-19.

Levantamento feito sobre o público de pacientes que já passaram por lá revela que 53% das pessoas internadas não foram vacinadas ou tomaram apenas a 1ª dose do imunizante. Dos 113 pacientes recebidos pelo CEA/Covid-19, em novembro, 48% não tomaram nenhuma dose. Outros 5% tomaram apenas a primeira dose. As informações constam no sistema Sivep Gripe, do Ministério da Saúde.

Segundo a Dra. Ellen Portela, médica da UPA, o perfil dos pacientes internados são de moderado a grave. “Cada caso é um caso, mas a vacina é importante para evitar que o número de pessoas aumente e, principalmente, que precisem ir até ao hospital, a exemplo da primeira onda pandemia que teve um grande número de internações”, destacou Dra. Ellen.

A médica aproveitou para fazer um alerta sobre a importância de tomar todas as doses do imunizante e completar o esquema vacinal. “As pessoas precisam se preocupar mais em receber a vacina e também manter as medidas de segurança, como o uso da máscara, lavagem das mãos e distanciamento social”, finalizou.

Por Natashia Santana

Fonte: Comunicação/PMS