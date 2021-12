MRN participa de conferência do Instituto Ethos para tratar os desafios do desenvolvimento sustentável durante e pós pandemia.

Agir de maneira rápida, eficiente e buscando uma solução adequada para cada desafio. É assim que, durante a pandemia da Covid-19, empresas que buscam o desenvolvimento sustentável das regiões em que estão inseridas continuam atuando. Principalmente pelo fato que o Sars-Cov-2 (vírus que provoca a doença) ainda estar em circulação pelo planeta, com variantes que desafiam o fim deste ciclo. Um cenário que já causou impactos em todos os países e em todos os setores, seja na saúde, ou na economia.

Nesse sentido, o papel de empresas como a Mineração Rio do Norte, de promover ações que contribuam para o desenvolvimento sustentável, é fundamental para dar suporte às comunidades e mitigar os impactos da pandemia. Um trabalho que só é possível se realizado de forma conjunta, com todos os atores locais envolvidos. É isso que o diretor de Sustentabilidade e Jurídico da MRN, Vladimir Moreira, apresentará nesta quinta-feira, 02 de dezembro, no painel “Desenvolvimento Sustentável – Durante e Pós Pandemia”, que integra a programação da Conferência do Instituto Ethos.

“A pandemia pegou todos de surpresa e, naquele momento, nos mobilizamos prontamente para reduzir os impactos da Covid-19, protegendo empregados, famílias do distrito de Porto Trombetas, sede de nossas operações, e comunidades quilombolas e ribeirinhas. O desafio, em seguida, foi o de como dar continuidade em nossas iniciativas socioambientais. Neste caso, muitas das ações foram readaptadas, tendo apenas o acompanhamento técnico, para não promover aglomeração de pessoas. Apenas no segundo semestre deste ano é que retomamos gradativamente as atividades presenciais, seguindo todos os protocolos sanitários”, relembra Vladimir.

O trabalho em conjunto com todos os parceiros envolvidos foi fundamental para primeiro preservar a vida das pessoas na região, e nos ajudar a planejar o retorno presencial das ações socioambientais. “Formamos o Grupo Pela Vida no Trombetas, composto por diversas entidades, incluindo o Ministério Público e associações quilombolas, e que tinha como foco adotar ações de promoção à saúde, como campanhas preventivas, doações de equipamentos, teste rápidos e medicamentos, extensão do Projeto Quilombo, focado na saúde, além de distribuição de cestas básicas para segurança alimentar das comunidades da região”, conta o executivo.

Vladimir Moreira ressalta que o Grupo pela Vida hoje se transformou em um espaço de diálogo absolutamente simétrico entre todos os envolvidos. “Uma grande demonstração inequívoca que soluções construídas por consenso, com o envolvimento de todos os representantes interessados, é que as soluções são respeitadas e ganham engajamento de todos”, analisa o diretor.

O painel “Desenvolvimento Sustentável – Durante e Pós Pandemia” será transmitido no canal do Youtube do Instituto Ethos a partir das 16h10, desta quinta-feira (02).

FONTE: Comunicação/MRN