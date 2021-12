Dois novos nomes na cúpula da Prefeitura de Óbidos: João Andrade e Eduardo Dias

Dois novos nomes foram empossados esta semana nas secretarias do município de Óbidos: João Bentes de Andrade, que assumiu a Secretaria de Governo e Eduardo Dias que assumiu a pasta da Cultura do município.

O Prefeito Jaime Silva empossou os dois novos secretários, respectivamente no dia 06 e no dia 08, sendo que João Bentes de Andrade que é formado em Administração de empresas, MBA em gestão financeira, aposentado, 33 anos de Banco do Brasil. Eduardo Dias é cantor, compositor, advogado, sempre militou na área da cultura e pela terceira vez assume a pasta da Cultura no município de Óbidos.

