Parabéns Dom Frei Bernardo Johannes Bahlmann

Nesta sexta-feira, dia 10, a Diocese de Óbidos, com grande alegria comemora o aniversário natalício seu Bispo, Dom Frei Bernardo Johannes Bahlmann, OFM.

Com seu jeito simples, chegou a cativou todo o seu rebanho, traz a essência do Bom Pastor, pois sua presença nos enche de alegria, caracterizando a fé e a força que existem dentro do seu coração. Nos sentimos agraciados pela oportunidade do convívio e de ser guiados por um Bispo tão humano e próximo do povo.

Hoje, vamos rezar pela vida de Dom Bernardo Johannes e que o mesmo seja um instrumento de Deus na terra, ensinando com fervor e vendo a sua imagem no seu semelhante.

Fonte: Diocese de Óbidos