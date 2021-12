A Diocese de Óbidos comemora o aniversário de Dom Martinho, Bispo Prelado Emérito

“Adiutor Gaudii Vestri” – Distribuidor da Vossa Alegria”.

Nesta quarta-feira, dia 22, a Diocese de Óbidos comemora o aniversário natalício seu Bispo Prelado Emérito, Dom Frei Martinho Lammers, OFM.

Com a alegria e sorriso que lhe são peculiares serviu a Prelazia de Óbidos, realizando inúmeros trabalhos, trazendo a essência do Bom Pastor, pois sua presença nos enche de alegria, caracterizando a fé e a força que existem dentro do seu coração.

“Nesta data, vamos rezar pela vida de Dom Martinho Lammers e que o mesmo seja um instrumento de Deus na terra, ensinando com fervor e vendo a sua imagem no seu semelhante, que nossas preces e agradecimentos cheguem aos céus abençoados nosso Bispo Prelado”, comentário publicado nas redes sociais da Diocese de Óbidos

Fonte: Diocese de Óbidos