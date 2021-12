Seplad publica edital do concurso público da Sefa com vagas para nível superior

As inscrições poderão ser realizadas no período de 19 de janeiro de 2022 a 10 de fevereiro de 2022 no site da organizadora do certame.

Foi publicado nesta quarta-feira (22) pela Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) o edital do concurso público C-213 , no Diário Oficial do Estado (DOE) Nº 34.806 , da Secretaria da Fazenda (Sefa) que visa o preenchimento de 200 vagas para nível superior.

Todo o cronograma do certame será executado pela empresa organizadora FADESP e pode ser consultado no site www.portalfadesp.org.br .

As inscrições poderão ser realizadas no período de 19 de janeiro de 2022 a 10 de fevereiro de 2022 no site da banca.

Para a titular da Seplad, Hana Ghassan , a execução do certame é parte da estratégia de fortalecimento e melhorias do serviço público.

"Trabalhamos sem medir esforços para executar um concurso seguro e transparente, e assim selecionarmos os candidatos mais preparados para atuar na gestão fazendária e reforçar o efetivo em prol de melhorias na administração pública e desenvolvimento do Estado", ressaltou Hana Ghassan.

Provas

As provas ocorrerão nos dias 20 e 27 de março de 2022 de forma descentralizada nos municípios de Altamira, Belém, Marabá , Santarém, Itaituba e Redenção.

Vagas

Serão ofertadas 10 vagas imediatas para o cargo de fiscal de receitas estaduais, mais 40 para cadastro reserva e 38 para auditor de receitas estaduais , mais 112 para cadastro reserva.

FONTE: Agência Pará