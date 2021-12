Comunidade Quilombola Arapucu celebra São Tomé

Arapucu é uma comunidade Qulombola próxima da cidade de Óbidos e há mais de 100 anos realiza a Folia de São Tomé. Este ano, por conta da pandemia, a comunidade celebrou São Tomé de forma diferenciada, realizaram nesta terça-feira, dia 21, um passeio com o Santo pelas lavouras e plantações do moradores do local, cantando a Ladainha, conforme a tradição da comunidade.

Sobre celebração, Douglas Sena comentou: “De acordo com nossos costumes e tradições, hoje (21/12) na Comunidade Quilombola Arapucu, celebramos SÃO TOMÉ. Nossa cultura nos ensina que São Tomé é o Protetor das Lavouras, roças e plantações. Fizemos o passeio do Santo, cantamos a Ladainha como manda o costume. Fizemos o que foi possível, pois ainda estamos em Pandemia”.

“Que São Tomé nos abençoe sempre e que ano que vem possamos festejar como manda nosso costume e nossa tradição: Com Alvorada, Romaria, Marabaixo, Auiê, Levantamento e Derrubada do Mastro e Ladainha”, comentou Douglas.

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/4676-comunidade-quilombola-arapucu-celebra-sao-tome#sigProIdac7bd4203f View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br – Fotos de Douglas Sena