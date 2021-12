Escritório Advogados Antônio Edson e Marcelia Bruna inaugura em Óbidos

Cerimônia realizada na manhã desta segunda-feira, 27, marcou o início das atividades na nova sede.

O escritório Oliveira Marinho Advocacia, liderado pelos advogados Antônio Edson Oliveira Marinho Júnior e Marcelia Bruna Sousa de Oliveira Marinho, realizou nesta segunda-feira (27) uma cerimônia para marcar a inauguração da nova sede da empresa, localizada no Centro de Óbidos, no oeste do Pará.

Com atuação nas áreas de direito civil, trabalhista, com destaque para a área do direito previdenciário, o escritório conta com modernas instalações, que permitem a realização de atendimentos de forma personalizada, de acordo com a necessidade do cliente.

Obedecendo às regras de prevenção à Covid-19, o evento contou com a presença de familiares e amigos dos sócios-fundadores do escritório.

Já são quase três anos de atuação do escritório em Óbidos e região, e por conta da demanda crescente, o empreendimento foi pensado para manter a qualidade nos atendimentos, por isso o investimento da nova sede tem um conceito moderno, aliado à inovação tecnológica.

“Hoje estamos realizando um sonho. Os desafios foram muitos, mas conseguimos com o apoio de nossas famílias e amigos, apresentar esse projeto para atender com excelência nossos clientes”, disse Marcelia Bruna, sócia-fundadora do escritório.

O escritório conta também com o trabalho da advogada Rebeca Chocron, Taiane Bello na gerência geral, além dos colaboradores Tayane Rocha no secretariado, e Ronaldo Tavares, responsável pelos protocolos judiciais.

“Pensamos em oferecer essa estrutura, sempre baseado na realização de um trabalho que se destaque por sua solidez e modernidade, cujo maior patrimônio é trabalhar com a verdade e a justiça”, lembrou o advogado Antônio Edson, sócio-fundador do Oliveira Marinho Advocacia.

A sede

Localizado na rua Deputado Raimundo Chaves, n° 528, no Centro de Óbidos, o novo escritório da Oliveira Marinho Advocacia está em uma área de fácil acesso.

Ainda que disponha de modernas instalações, o escritório está abrigado em um dos casarões históricos que compõe o rico acervo arquitetônico do ‘Centro Histórico’ de Óbidos.

Por isso, os traços originais do prédio foram preservados, em atenção à legislação e colaborando para a manutenção do título que Óbidos abriga, sendo conhecida, internacionalmente, como uma das “mais portuguesas da Amazônia”.



Por:Érique_Figueirêdo e Fotos: Athayza Savino