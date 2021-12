Em Óbidos, Travessa Pauxis será pavimentada

A prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura (Seurbi), iniciou na manhã da segunda-feira, 27 de dezembro, os serviços de aterro e terraplanagem na travessa Pauxis, que em breve deve receber a pavimentação em concreto.

O objetivo é dar mais qualidade de vida aos moradores e melhorar a mobilidade e trafegabilidade urbana na pista que a anos sofre com alagamentos durante o período de cheia dos rios.

Os serviços estão ocorrendo de forma planejada e com a ajuda dos moradores, muitos sonhavam com esse momento que agora começa a se tornar realidade através do olhar atento da prefeitura de Óbidos.

"A recuperação da travessa Pauxis já estava em nossos planos, assim como outras ruas que já foram mapeadas pelo nosso setor de engenharia para que nós possamos avançar com esses serviços pela cidade, levando melhor qualidade de vida e trafegabilidade", ressaltou o Prefeito de Óbidos Jaime Silva.

Vale ressaltar, que no início deste ano, à prefeitura de Óbidos realizou parte do aterro da travessa Pauxis, para garantir a trafegabilidade da população, uma vez que à via se encontrava submersa por conta da grande cheia.

Fonte: Comunicação/Pmo