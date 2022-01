Detran alerta condutores de veículos sobre período chuvoso para evitar acidentes

Com a chegada do inverno amazônico, os motoristas paraenses devem atentar para pista molhada e a baixa visibilidade, duas coisas que comprometem a segurança das vias e aumentam bastante o risco de acidentes de trânsito. Por isso, o Departamento de Trânsito do Pará (Detran-PA) alerta sobre os cuidados que devem ser tomados para diminuir os riscos de acidentes neste período do ano.

"Estamos vivendo o período de chuvas e é importante termos esses cuidados ao dirigir. Os motoristas acostumados a dirigir durante o verão, passarão a ter que trafegar com chuvas nas estradas paraenses, então algumas dicas básicas nos fazem ter mais segurança ao volante", frisa Bento Gouveia, diretor técnico-operacional do Detran.

Para aumentar a segurança do veículo e evitar acidentes, o diretor recomenda que se faça uma revisão dos pneus, freios, limpadores de para-brisas e faróis. Toda a parte elétrica do veículo também deve ser constantemente verificada, já que fusíveis e lâmpadas queimam com mais facilidade quando são molhados.

Outra observação feita pelo diretor-técnico é sobre a velocidade dos veículos durante o período chuvoso. "Por isso, a principal dica é reduzir a velocidade, aumentar a distância entre veículos e redobrar a atenção. Você deve evitar ficar "colado" no carro da frente" , principalmente durante as chuvas, a água e o acúmulo de sujeira e óleo no asfalto tornam as pistas escorregadias, causando deslizamentos em casos de mudança de faixa e freadas bruscas", alerta ele.

Aquaplanagem - "É uma situação em que os pneus não conseguem aderir ao asfalto, com o carro em movimento, porque o pavimento tem uma lâmina de água muito alta e os pneus não conseguem aderir. Você sente seu veículo "flutuar". Nesse momento, você tem que tirar o pé do acelerador e tentar ir para um acostamento, com segurança, e parar o carro. É uma situação perigosa. No inverno amazônico e com excesso de chuvas, isso é comum acontecer por aqui. Então, vamos ter cuidado no inverno, ter cuidado redobrado, andar com a luz acesa, limpador de pára-brisas em dia, e evitar acidentes e mortes nas estradas", explica Bento Gouveia.

Dicas de direção defensiva:

Fazer revisão dos pneus, freios e faróis do veículo;

Checar o funcionamento dos limpadores e desembaçadores;

Reduzir a velocidade e manter maior distância do veículo da frente;

Em caso de pouca visibilidade, pare e espere as condições de tempo melhorarem;

Se pegar a estrada para viajar, prefira ir durante o dia;

Evitar freadas ou mudanças bruscas de pista, pois o acúmulo de água pode provocar a aquaplanagem.

