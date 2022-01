Pôr do Sol na garganta do Rio Amazonas vira atração dos obidenses

Registramos algumas imagens nos dias 08 e 09 de janeiro, próximo a Nova Orla de Óbidos, que mostra dezenas de obidenses que se reúnem toda tarde para ver o pôr do sol na garganta do Rio Amazonas, parte mais estreita e profunda do maior rio do mundo.

Mesmo antes de inaugurar a Nova Orla, essa prática já está atraindo um bom público, que que se reúnem no local para apreciar esse belo fenômeno da natureza.

A população já espera ansiosamente a inauguração e a liberação da nova orla, o que ampliará o espaço para as pessoas se acomodarem mais confortavelmente.



