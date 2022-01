Em Óbidos, Semsa realiza campanha Janeiro Branco

Em Óbidos a Secretaria Municipal de Saúde - Semsa realiza a campanha Janeiro Branco, que tem como objetivo chamar a atenção para à saúde mental.

A prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), tem realizado ações voltadas para à campanha "Janeiro Branco", que busca conscientizar a população para os cuidados com a saúde mental.

Na manhã desta terça-feira, 11 de janeiro, às pessoas atendidas pela academia da saúde de Óbidos, participaram de um momento de meditação e interação com os profissionais de saúde, que buscou principalmente fazer com que o público tenha conhecimento da importância do autocontrole e de qual forma isso nos ajuda a melhorar nossa saúde mental.

Durante todo o mês de janeiro estão programadas ações com palestras educativas, momentos de meditação e várias outras ações em parceria com outras secretarias. "Estamos com uma programação montada durante todo o mês, o objetivo é conscientizar a população para à importância dos devidos cuidados com a saúde mental, e essas orientações são importantes para às pessoas que infelizmente sofrem com algum tipo de incomodo mental, seja ele irritabilidade, ansiedade ou qualquer outro problema", enfatizou a Coordenadora da Acadêmia de Saúde de Óbidos Celciane Gama da Costa.

O Centro de Atenção Psicossocial (Caps), deve intensificar os serviços disponibilizados a população com a realização ainda de palestras ao público.

Fonte:Comunicação/Pmo