Prefeitura de Óbidos toma posse do porto da CDP

Conforme já havia sido noticiado, o Prefeito de Óbidos Jaime Silva e diretores da Companhia das Docas do Pará, assinaram no último dia 30 de dezembro de 2021, o contrato de cessão de Uso, não onerosa, do porto de Óbidos, cuja gestão ficará a cargo do município.

A vigência do contrato é de 10 anos a partir da respectiva data de assinatura, que ocorreu neste dia 12 de janeiro de 2022, quando representantes da companhia das Docas do Pará (CDP) realizaram a entrega efetiva do porto à gestão municipal representado no momento pelo o secretário de administração, Sr. Genevaldo Araújo, secretário de finanças e planejamento, Sr. Robson Dias, secretário de governo, Sr. João Andrade, além do diretor de tributos, Sr Roberto Silveira e o secretário adjunto, Sr. Marcos Amaral.

"O presente ato é um marco histórico e de muita importância pra nosso município. Porém, é importante lembrar que o município também está assumindo uma enorme responsabilidade e um grande compromisso com os que por aqui atracam, embarcam e desembarcam", ressaltou o secretário de governo, João Andrade.

Com 45 anos desde sua inauguração, porto de Óbidos é um dos principais pontos de embarque e desembarque da região, servindo para o escoamento de vários produtos que contribuem para a economia local.

Antes de ser aberto ao público, o espaço do porto deve passar por um serviço de recuperação, que também já está dentro do planejamento da gestão municipal para então ser entregue à população.

Fonte:Comunicação/PMO