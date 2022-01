IBGE realiza inscrições para o Processo Seletivo Simplificado do Censo 2022

As inscrições ao Processo Seletivo Simplificado do Censo 2022 estão acontecendo, iniciou no dia 12 e termina no dia 21 de janeiro. O IBGE passou a realizar presencialmente a inscrição de quem quiser concorrer no Processo Seletivo Simplificado (PSS) para o Censo 2022, que oferece quase 7 mil vagas em todo o Pará.

Ao todo, cinco municípios já são contemplados com a ação, Belém, Marabá, Uruará, Altamira e Capanema, sendo que outros estão sendo negociados. Além disso, as unidades do IBGE nos municípios também estão aptas a atender os potenciais candidatos. O objetivo é facilitar a realização da inscrição para o candidato que tiver dificuldade ou não puder fazê-la de casa. Agentes do IBGE e da Secon estarão à disposição para tirar dúvidas ou inscrever a pessoa interessada em algum dos cargos disponíveis.

Para obter atendimento, basta comparecer ao local com as informações do RG, do CPF, do título de eleitor e do endereço residencial. No ato da inscrição, o candidato pode optar pelo município no qual gostaria de atuar. Os atendimentos serão feitos até o dia 21 de janeiro, último dia de realização das inscrições.

Sobre o Processo Seletivo Simplificado

Estão sendo oferecidas vagas para Recenseador, Agente Censitário Municipal (ACM) ou Agente Censitário Supervisor (ACS). No Pará, os três cargos somam 6.917 vagas de trabalho temporário, sendo a maior parte delas para Recenseador (6.121 vagas, em todos os municípios).

As provas serão aplicadas no dia 10 de abril (as provas para os três cargos serão objetivas). O resultado final sairá dia 20 de maio de 2022 e a previsão é de que a contratação ocorra até julho. Os contratos devem durar 3 meses para recenseador e 5 meses para ACM e ACS. Os candidatos podem concorrer aos dois processos seletivos, já que as provas dos recenseadores serão realizadas no turno da manhã e a dos agentes censitários na parte da tarde.

FONTE: IBGE