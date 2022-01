Mateus Marinho realiza Pré Lançamento de seu livro “O Pequeno Sonhador”

Aconteceu nesta sexta-feira, dia 14, o pré lançamento do Livro de Mateus Marinho, intitulado “O Pequeno Sonhador”, evento que aconteceu na Casa de Cultura de Óbidos, onde o poeta apresentou seu livro, juntamente com os coordenadores do evento.

Clique Aqui pra ver o vídeo do pré lançamento

Segundo a Profa. Carlea Barauna, o lançamento oficial do Livro de Mateus acontecerá no dia 11 de fevereiro de 2022, na Casa da Cultura de Óbidos.

O Livro

O Livro “O Pequeno Sonhador”, do poeta obidense Mateus Marinho tem 20 poesias, distribuídas em 44 páginas, incluindo a poesia “O Pequeno Sonhador” que deu o título da obra. O livro tem o selo The Life Press, com as ilustrações de Beatriz Rosa.

O Poeta

O poeta Mateus Nunes Marinho, morador da Comunidade Boa Nova, Paraná de baixo, no Município de Óbidos, oeste do Pará, ficou famoso durante este mês de maio de 2020, quando sua tia divulgou nas redes sociais suas poesias e um vídeo, o qual fala sobre a vontade de ser poeta, mudar a sua vida e de seus familiares.

Venda do Livro

Quem estiver interessado em adquirir o livro de Mateus é só entrar em contato pelo whatsapp ou ligação nos seguintes telefones: (93) 99145-0017 – Adriana ou (93) 99109-2508 – Carlea.

