Em Óbidos, iniciou a vacinação contra covid-19 para crianças de 5 a 11 anos

Iniciou na manhã da sexta-feira, dia 21/01, em Óbidos, mais uma etapa de vacinação contra a covid-19. Desta vez, o público a ser imunizado, foi as crianças com deficiência e comorbidades na faixa etária de 05 a 11 anos de idade.

A vacinação ocorreu no Cliper de Santa Terezinha e também na sede paroquial de São Francisco de Assis. No sábado, 22/01, a vacinação teve continuidade para todas as crianças com idade entre 5 a 11 anos, de acordo com a Secretaria de Saúde - Semsa 300 doses foram disponibilizadas para esse novo dia de vacinação.

Nas Unidades Básicas de Saúde, a vacinação para 1ª, 2ª e 3ª dose ( público: adolescentes e adultos) segue ocorrendo de segunda à sexta-feira, de 7:30 às 11:30 e 13:30 às 16:30.

Fonte: Comunicação/Pmo