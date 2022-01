Comunidades ribeirinhas de Óbidos recebem serviços e filtros de água

A Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), realizou durantes o último final de semana, 22 e 23 de janeiro, uma ação na região de várzea do município de Óbidos, levando serviços do CadÚnico e Bolsa Família para à população.

A ação ocorreu em parceria com à Associação das Mulheres para a Paz Mundial (AMPM), que é uma organização filantrópica educacional, presente em mais de 143 países, voltada para a busca definitiva da solução dos problemas sociais em cada um dos locais em que atua.

Foram visitadas as comunidades Muratubinha, Santa Cruz, São Lázaro e Vila Roberta, na oportunidade além dos serviços disponibilizados pela SEMDES, foram entregues filtros de água para famílias de comunidades ribeirinhas, como parte do projeto “Água limpa e potável para comunidades ribeirinhas do Rio Amazonas”, remédios e roupas.

A parceria entre a ONG e o Governo Municipal, espera estender às ações para outras comunidades.

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/4721-comunidades-ribeirinhas-de-obidos-recebem-servicos-e-filtros-de-agua#sigProIda1f019cd65 View the embedded image gallery online at:

FONTE:Comunicação/Pmo