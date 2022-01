Chafariz da Praça de Sant´Ana foi revitalizado e ganha iluminação

A Praça Barão do Rio Branco, mais conhecida com Praça de Sant´Ana, é um logradouro público de grande referencial histórico, para a cidade de Óbidos, seu surgimento aconteceu no ano de 1758, por iniciativa do Governo da Província do Grão-Pará, Mendonça Furtado, que a criou com a finalidade de nela levantar um “pelourinho”, onde foi erguido um monumento, que representa o marco de sua criação.

A Praça de Sant’Ana, assim, denominada, na época de seu surgimento, foi a primeira praça da Vila de Óbidos. Sua utilização, como espaço público, agregou em seu entorno, residências, a Matriz de Sant’Ana e a cadeia Pública (antiga Biblioteca), edificada em um dos lados do quadrilátero que da forma à praça, em posição oposta à igreja Matriz. A instalação da Cadeia Pública (1841), na Praça de Sant’Ana, ensejou a denominação de “Largo da Cadeia”.

Desde sua criação, a Praça de Sant´Ana já passou por várias reformas e mudanças, sendo que uma delas foi a substituição do “S”, um monumento tipo caramanchão, por um chafariz. Desde então, o chafariz funcionou esporadicamente, sendo que ultimamente estava sem funcionar.

Recebemos neta quarta-feira, dia 27, algumas imagens e vídeo que mostra que o chafariz foi revitalizado pela Prefeitura de Óbidos, através da Secretaria de Urbanização e Infraestrutura – Seurbi, ganhou uma nova iluminação e está em pleno funcionamento, o que chamou a atenção da população que circulava pelo local, os quais faziam questão de registrar o momento na frente do chafariz.

