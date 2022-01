Está acontecendo em Óbidos a V Conferência Municipal de Educação

Com o tema “Inclusão, Equidade e Qualidade” está acontecendo em Óbidos, dias 27 e 28 de janeiro, a V Conferência Municipal de Educação, no auditório do Instituto Federal de Educação do Pará – Campus Óbidos.

São dois dias de evento, onde estão reunidos os educadores de Óbidos e convidados, para discussão da educação obidense, que tem como objetivo planejar o futuro da educação municipal para os próximos quatro anos.

Nesta quinta-feira, dia 27, aconteceu o credenciamento, solenidade de abertura do evento, leitura e aprovação do regimento de conferência, assim como ocorreu uma palestra, e em seguida apresentação cultural.

Neste segundo dia (28), está programado a discussão de vários temas relacionados aos objetivos da conferência, apresentação de proposta para melhoria da educação obidense, assim como a socialização das propostas selecionadas que serão apresentadas pelos delegados eleitos durante a Conferência Estadual de Educação.

Na abertura do evento estiveram presentes várias autoridades, como o prefeito Jaime Silva; a Secretária de Educação, Zilda Bentes; Diretor do IFPA, Bruno Melo; presidente da CMO, Jalico Aquino; Aloísio Barros Jr., presidente do Conselho Municipal de Educação; Marilene Castro Barros, coordenadora da Ufopa; Aldanete, secretaria da Sendes, entre outras autoridades.

A realização da 5ª edição da conferência é uma parceria entre Conselho Municipal de Educação (CME) e Secretaria Municipal de Educação (SEMED).

O evento deveria ter sido realizado no final do ano passado (2021), mais por conta do aumento no número de casos de Covid-19, a conferência teve que ser remarcada e agora e agora está sendo realizada de formar híbrida, podendo ser acompanhada pela internet.

