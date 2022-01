Vídeo sobre Óbidos produzido durante a Expedição Pedro Teixeira

O Vídeo seguinte foi produzido pela Expedição Pedro Teixeira contemporânea, coordenada por Olimpio Guarany, capitão da Expedição, que aconteceu em 2021. A Expedição de Pedro Teixeira aconteceu em 1637 pelos rios Amazônia. “Agora estamos refazendo, em um veleiro, a jornada do Conquistador da Amazônia. A série que lançamos e vai revelar todas as nuances dessa nova Expedição que estamos realizando e será exibida em episódios semanais”, comentário de Olimpio Guarany em sua rede social.

Olimpio Guarany comentou como surgiu a ideia da Expedição: “Há alguns anos a ideia de navegar pelo rio Amazonas seguindo os caminhos de Pedro Teixeira, o Conquistador da Amazônia, faz parte do nosso projeto de vida. Realizá-lo, agora, é o grande desafio, mas tem algumas justificativas”.

Durante a expedição, foram produzidos vários vídeos dos principais locais por onde passou e um desses lugares foi Óbidos. Veja o vídeo!

A expedição de Pedro Teixeira e o "Tesouro Escondido"

De Gurupá partiu, em outubro de 1637, comandada por Pedro Teixeira, uma expedição oficial com o objetivo de explorar um rio dominado por mulheres cavaleiras e guerreiras - o rio das Amazonas.

Esta incursão, considerada por muitos como a maior façanha sertanista da região, contava com 47 grandes canoas, 70 soldados e 1200 índios flecheiros. Observando a área, Teixeira buscou viabilizar o acesso à região peruana por via atlântica. Neste trajeto, Belém seria a porta de entrada e, por isto mesmo, deveria ser muito bem guardada.

A expedição - composta, entre outros, pelo cronista Maurício de Heriarte e alguns religiosos importantes, como o capelão franciscano Agostinho das Chagas - subiu os rios Amazonas e Negro onde deixou parte do grupo. Prosseguindo, alcançou Quito, em outubro de 1638.

Pedro Teixeira tomava posse das terras em nome do rei de Portugal, embora este Reino ainda estivesse sob o domínio espanhol. Favorecidos pelas boas condições de navegação, aqueles homens aventureiros deparavam-se a todo instante com riquezas naturais da flora amazônica como o urucu, primeira especiaria a ser exportada para a Europa. Pousavam onde era possível, conduzidos por índios remeiros, montando acampamentos improvisados e navegando sempre nas mesmas horas do dia.

