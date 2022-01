Comunidades recebem cartilha educativa sobre sistemas agroflorestais

Publicação foi entregue pela MRN e tem o intuito de fornecer informações para que os comunitários desenvolvam de forma adequada as atividades em campo.

Os agricultores de comunidades ribeirinhas do Oeste do Pará receberam da Mineração Rio do Norte uma cartilha educativa sobre o Projeto de Apoio aos Sistemas Agroflorestais (SAFs), com informações de suporte às suas atividades, assim como, capacitação técnica e kits de ferramentas de trabalho já fornecidos dentro da iniciativa, que é desenvolvida há 15 anos pela empresa.

Com ilustrações para incentivar a melhoria na cadeia produtiva da região, a cartilha é um guia prático de instruções técnicas de implantação dos sistemas agroflorestais, abordando as informações a partir de uma linguagem didática e de fácil entendimento. Além da publicação para incremento do aprendizado sobre o SAFs, no segundo semestre de 2021, os integrantes do projeto participaram de uma ampla agenda de cursos e visitas técnicas nas comunidades de Boa Nova, Casinha, Saracá, Camixá e Bom Jesus, localizadas no município de Oriximiná, abrangendo 29 famílias.

Medindo o desenvolvimento das plantas plantadas. Esse é um pé de cacau na propriedade da dona Maria Luiza Amara-Boa nova, lago sapucuá.

“Em 2019, a MRN fez novas doações de mudas para cultivo de plantas, por meio do SAFS, que têm contribuído para movimentar a renda dos agricultores. A cartilha complementa o aprendizado que já é repassado aos comunitários. Dessa forma, eles podem aplicar esse conhecimento e aproveitar melhor as novas áreas”, explica Geineses Pinheiro, engenheira agrônoma responsável pelas atividades em campo.

Ela acrescenta que a cartilha foi idealizada como um tutorial para início de planejamento de plantio, produção de mudas, manejo de poda, manutenção dos sistemas e adubação orgânica. Para a elaboração do material, a MRN contou com o suporte técnico da consultoria Florestas Engenharia.

Produção de ração alternativa a partir da casca e das folhas de mandioca

Suélen Gato, agricultora que vive na comunidade Casinha, no Lago Sapucuá, segue os passos do seu pai, que está envolvido desde o início no SAFs. “A cartilha tem instruções para a gente ler e complementa o conteúdo dos cursos e das pesquisas na internet. Achei que ela é de fácil entendimento e isso ajuda. Fiz também um curso de empreendedorismo, no projeto do SAFS, que foi uma novidade para mim, pois despertou o meu interesse em participar do projeto e de outros cursos”, pontuou.

Cursos e capacitações do SAFs

O Projeto SAFs é parte do Programa de Educação Socioambiental (PES) da Mineração Rio do Norte (MRN), que constantemente investe em formação e informação para ajudar os comunitários na manutenção das florestas, em cumprimento a condicionantes do Ibama. A iniciativa contempla cursos, visitas técnicas, consultorias de plantio e cultivos e capacitações sustentáveis, como treinamentos para a produção de ração, adubo natural e biofertilizantes, horticultura, empreendedorismo, entre outros.

“Neste período de pandemia, todas as atividades com a comunidade são realizadas priorizando as medidas preventivas contra a Covid-19, como distanciamento social, uso de máscaras e higienização com álcool em gel, além de atendimentos individualizados, evitando aglomerações”, reforça Genilda Cunha, analista de Relações Comunitárias e coordenadora do projeto pela MRN.

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/4734-comunidades-recebem-cartilha-educativa-sobre-sistemas-agroflorestais#sigProId0c3324bfa2 View the embedded image gallery online at:

FONTE:Comunicação/MRN