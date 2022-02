Em Óbidos, Semab realiza mapeamento de estrutura produtiva de famílias do Curumu

A prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento (Semab), vem reorganizando as ações de trabalho no meio rural, com participação direta da equipe técnica da Semab.

O principal objetivo, é identificar e mapear os locais e produtores (sobretudo da agricultura familiar) que vem demonstrando aptidões produtivas com potencial de alavancamento e de acesso ao mercado institucional (PNAE), seja como grupo organizado ou individual.

A equipe técnica da Semab, iniciou suas atividades de visita de campo na região do Curumu. Nessas visitas, os técnicos realizaram o georreferenciamento dos locais e reconheceram cada componente e estrutura produtiva das famílias em suas propriedades (espécies frutíferas, essências, hortas, criação de galinhas caipiras, roça, casa de farinha, fonte de água, energia, etc).

O levantamento da capacidade e potencial produtiva realizado pela Semab, é fundamental, para que os técnicos possam organizar as ações de acompanhamento de forma periódica, que venha beneficiar os produtores, para melhorar a colheita de seus produtos.

Fonte:Comunicação/Pmo