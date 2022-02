Fortaleza de São José de Macapá, a maior da América Latina, será restaurada

Entidade mineira assina parceria única com o Governo do Amapá e o BNDES para a restauração da Fortaleza de São José de Macapá.

O dia 4 de fevereiro entra para a história da Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes – APPA - ao assinar parceria inédita com governo do Amapá e o BNDES. Curiosamente, o dia 4 de fevereiro também é o aniversário de Macapá, capital do Amapá e sede da maior fortaleza da América Latina, a Fortaleza de São José. A assinatura da parceria faz parte das comemorações dos 264 anos da capital Macapá, enquanto a APPA completa 29 anos de atividades culturais.

Essa parceria tem o objetivo de restaurar e requalificar a Fortaleza de São José de Macapá e vem potencializar a candidatura da Fortaleza como Patrimônio Cultural da Humanidade junto à Unesco, em um conjunto que abrange outras 19 fortificações brasileiras do período colonial.

A solenidade de assinatura aconteceu na manhã desta sexta-feira, na Fortaleza de São José, em Macapá, e contou com a presença do governador do Amapá, Waldez Góes; o presidente da APPA, Xavier Vieira; o presidente do BNDES, Gustavo Montezano; o senador David Alcolumbre e o diretor do BNDES, Bruno Caldas Aranha.

Autoridades no momento da assinatura do convênio

A Parceira

O Projeto de Restauração e Requalificação da Fortaleza de São José de Macapá tem como objetivo principal a atualização e desenvolvimento dos projetos técnicos e complementares para a realização de obras e intervenções para a conservação, restauração e adequação de uso da Fortaleza São José de Macapá. A fortificação passou por diversos momentos de abandono e reformas ao longo da história e a assinatura dessa parceria com a APPA – Arte e Cultura e o BNDES vem também potencializar a candidatura da Fortaleza de São José como Patrimônio da Humanidade junto à Unesco, em conjunto que abrange outras 19 fortificações brasileiras do período colonial. O Projeto conta com investimentos de 27 milhões via BNDES e 5 milhões do governo do Estado do Amapá.

A Fortaleza de São José é a maior fortificação construída na América Latina e suas dimensões impressionam, se comparadas as das outras construídas no Brasil no mesmo período. Só sua muralha tem 22 mil metros quadrados e sua área construída é de 127mil m². São 2.210m² de espaço interno. Em 22 de março de 1950 a Fortaleza foi tombada pelo IPHAN, que estabeleceu os parâmetros urbanísticos para a área, visando sua preservação e de seu entorno.

Fortaleza de São José de Macapá

Faz parte ainda da assinatura do Projeto, a modernização do Museu da Fortaleza, sua revitalização e preservação do conjunto e a oferta de ações formativas na educação patrimonial e na difusão dos bens materiais e imateriais regionais, visando a inserção nos roteiros turísticos locais, estaduais, nacionais e internacionais, gerando a valorização e a dinamização econômica e social do Amapá.

O Projeto tem ainda os objetivos de dotar o equipamento de acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida; Dotar o equipamento de atendimento a emergência, evacuação, combate a incêndio e pânico; Capacitar 1.000 pessoas, integrantes da comunidade escolar de Macapá/AP, por meio de atividades com foco em educação para o patrimônio cultural.

A Fortaleza de São José de Macapá é a maior fortificação militar luso-brasileira, construída no período do Brasil-Colônia, e tinha como objetivo a defesa do extremo Norte do País pela entrada do Rio Amazonas. Sua construção empregou canteiros, artífices, trabalhadores africanos e indígenas, além de oficiais e soldados. Ela está na margem esquerda do Rio amazonas em ponto estratégico que serviu para defender e definir as fronteiras marítimas e fluviais do Brasil-Colônia no extremo norte do país.

A consequência mais marcante da construção da Fortaleza de São José de Macapá foi a criação da Vila de Macapá e o seu significativo desenvolvimento durante este período. Tão marcante que, desde então, Macapá tornou-se o principal centro urbano da foz esquerda do Rio Amazonas.

Informações e fotos Petrônio Souza