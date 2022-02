Árvore da Vida, Catedral de Sant’Ana, em Óbidos

O principal objetivo é criar no município de Óbidos, uma Catedral que fosse referência na Amazônia rica em termos de expressão da arte sagra, assim começou a ser pensado em alguns detalhes.

Primeiramente foi feito um trabalho de remoção de muitos elementos, tendo em vista o estilo original da Igreja, e assim começou-se a entrar alguns detalhes, como: o que a igreja queria transmitir, e após surgiu fortemente que o ponto principal seria um grande painel que ficaria no fundo do altar e que de alguma maneira trouxesse uma ligação entre a religião e a realidade aqui da Amazônia como as florestas, surgiu a temática “Árvore da Vida”, que é um escrito que surgiu de São Boa Ventura na idade média, que fala da Árvore da Vida onde é coroada pela figura do crucificado, e essa Árvore tem 12 frutos, esses frutos são momentos chave da vida de Jesus.

Essa ideia veio para fazer a composição central do painel, que se iguala a uma analogia com a floresta amazônica. A Árvore da Vida deve ser entendida como as árvores da Amazônia, que tem esse viés de serem uma Criação de Deus, e como criação de Deus, devem ser respeitadas e nada melhor do que dentro de uma árvore onde foi caracterizada pela castanheira, que é um símbolo, e dentro dela na parte central do painel é uma figura de Cristo, logo mais tem os vitrais, as capelas laterais, de um lado é a capela do acolhimento com a pia batismal e do outro lado tem a capela do Santíssimo.

E algumas ideias complementares que ainda estão amadurecendo, terão seis imagens com a devoção do povo e uma série de outros detalhes que ainda no decorrer do trabalho deverá ir acontecendo, vale lembrar que não é um trabalho que acontece de uma vez e sim um trabalho que é executado em fases, pois é um trabalho especial, artístico, que precisa do seu tempo de execução e maturação.

Há uma preocupação com o material que está sendo colocado para que tenha uma durabilidade e que não sofra ações do tempo. E isso é um tempo de execução e paciência dos fiéis para se maravilharem com a Catedral pronta. Lorenzo Heilmair, responsável pelos vitrais da Catedral de Sant’Ana.

FONTE: Diocese de Óbidos