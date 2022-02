Elisa Maia é a cantora do Amazonas selecionada no Edital Natura Musical 2022

A amazonense receberá investimento do projeto que desde 2005 fomenta e valoriza a cultura e expressões musicais brasileiras. A artista está entre os 33 artistas e coletivos contemplados pelo edital que recebeu mais de 3 mil propostas.

A cantora amazonense Elisa Maia foi contemplada no edital Natura Musical para execução de seu novo álbum. O projeto aprovado inclui músicas e videoclipes, além de vivência e colaboração com os cantores também amazonenses Karen Francis e Ian Lecter. Um documentário acompanha as experimentações, a rotina de produção e o processo criativo de três referências da música recente na Amazônia.

A arte negra e periférica amazonense encontra na Zona Norte de Manaus expoentes com alta performance e relevância na produção feita na Amazônia. Tanto Elisa, quanto Karen e Ian são moradores da região. O produtor e cantor Estêvão Queiroga também é um dos nomes confirmados na colaboração deste projeto, que ainda promete mais parcerias.

A geração da última década que acompanha produções autorais na região certamente conhece o trabalho de Elisa Maia seja como cantora, em gestão de carreiras ou eventos. O edital Natura Musical investe e destaca grandes artistas da MPB do país e neste ano possibilitou grande espaço para a arte da Amazônia.

O edital Natura Musical já possibilitou trabalhos gigantescos para a memória e música do país, como "Mulher do Fim do Mundo", de Elza Soares, vencedor do Grammy. Outros artistas como Gaby Amarantos, Dona Onete, Fafá de Belém, Linn da Quebrada, Rincon Sapiência também já tiveram seus trabalhos financiados através da iniciativa que valoriza projetos pautados em inclusão, equidade e a mobilização de uma rede cultural crítica e integrada no Brasil.

Vivência e Criação: Zona Norte

Elisa Maia já havia voltado a residir na zona norte de Manaus em 2019 quando realizou a gravação do videoclipe 'Luas pra tantas Faces', feito integralmente na casa de sua família e selando uma relação de criação artística afetiva no espaço. A produção dos dois videoclipes seguintes, 'Sol de Setembro' e 'Todo Poder Curativo', tiveram sua casa e bairro como cenário, já no contexto da Covid-19, utilizando a tecnologia na produção e possibilitando a segurança que o momento exigiu na capital amazonense.

Elisa Maia desde 2011, junto ao Coletivo Difusão, atua na gestão do Festival Até o Tucupi, um dos mais relevantes eventos de artes integradas do Norte. Sua colaboração nas carreiras de outros artistas do Amazonas também confere a Elisa um olhar analítico e estratégico para o setor no qual está inserida. Fez a Direção Artística do EP Lary Go & Strela, de Lary Go & Strela; consultoria de produção e artística dos singles de estreia da cantora Gabriella; E também assina a Direção Artística do novo álbum da cantora Karen Francis.

Próximo lançamento

A retomada de Elisa a frente de sua carreira musical foi marcada pelos videoclipes lançados como singles em 2020 e 2021 e para encerrar o momento de retomada e aprofundar sua identidade artística e musical a cantora lança ainda neste primeiro semestre o último videoclipe desta fase chamado 'Beleza'.

A estratégia de utilizar o audiovisual como plataforma para relacionamento com o público ampliou seu trabalho para além do Amazonas e seguindo essa tendência, Elisa Maia ainda lança neste semestre o projeto 'Dança Sozinha Sessions', trazendo versões ao vivo e repaginadas dos singles lançados, acompanhado das versões audiovisuais referentes a cada faixa.

Foco na Amazônia

Com destinação de 20% dos recursos para a Amazônia, o edital Natura Musical fomenta cultura e economia ao investir em iniciativas musicais da região. A relações públicas Fernanda Paiva, responsável pela estratégia, inovação e gestão das plataformas de cultura da Natura afirma que a ação resultou em aumento de inscrições por candidatos e cidades da Amazônia.

Com informações Mariah Brandt