Inscrição ao Concurso Público do IFPA encerra nesta segunda-feira, 07

O Instituto Federal do Pará (IFPA) lançou Concurso Público de Provas para provimento de cargos Técnico-administrativos em Educação. São 27 vagas imediatas, distribuídas entre os cargos de Assistente em administração, Contador, Médico e Técnico em Tecnologia da Informação. O vencimento básico varia de R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66. O prazo de validade do concurso é de dois anos.

Para concorrer às vagas, o candidato deverá passar por uma prova de conhecimentos básicos e específicos, com 90 questões objetivas de múltipla escolha com pesos diferenciados, essa etapa é de caráter eliminatório e classificatório. As provas serão realizadas nas cidades de Belém, Marabá e Santarém e, no ato da inscrição, o candidato deverá indicar a cidade de sua preferência. Haverá também uma prova de títulos, de caráter classificatório, para os cargos de nível superior.

As inscrições iniciam às 14h do dia 28 de dezembro de 2021 e encerram às 23h59 do dia 07 de fevereiro de 2022, somente via internet, por meio do endereço eletrônico www.idecan.org.br. A taxa de inscrição é de R$ 80,00 para Técnico-Administrativo em Educação Classe D (Nível Médio) e R$ 100,00 para Técnico-Administrativo em Educação Classe E (Nível Superior).

Acesse aqui o edital do concurso público publicado no Diário Oficial da União.

Acesse aqui o site para inscrições no concurso público.

FONTE: IFPA