Programa de voluntariado da Alcoa em Juruti abre inscrições

ACTION incentiva o voluntariado entre colaboradores da empresa e beneficia organizações sem fins lucrativos que prestam serviços às comunidades de Juruti, Óbidos e Santarém.

Organizações e instituições que queiram receber as atividades de voluntariado da Alcoa Juruti devem ficar atentos ao prazo das inscrições. Até o dia 18 de fevereiro, a empresa receberá as solicitações para os ACTIONs, que são programações desenvolvidas pelos colaboradores voluntários, com o apoio da Alcoa.

Para solicitar a participação, é necessário que o responsável preencha um formulário eletrônico, que passará por avaliação. Caso seja aprovada, o próximo passo será o de apresentação de documentos e agendamento das atividades.

Em Juruti, escolas, projetos sociais, organizações não governamentais, dentre outras instituições, já foram beneficiados com as ações.

Da Vila Muirapinima, na região de Juruti Velho, onde coordena a área pedagógica da Escola Professora Lígia Meireles da Cunha, a docente Cristiane Rodrigues Tavares fala sobre a importância do programa. Segundo ela, mesmo com o cenário de pandemia, as ações foram adaptadas e realizadas de forma online, trazendo benefícios diretos para o educandário.

“Para nossa escola, o programa ACTION foi de grande relevância. Com o valor que fomos contemplados estamos investindo na melhoria da estrutura física de nossa escola, cito como exemplo a construção de lavabos para a higiene bucal de nossos alunos; a compra de mesas e cadeiras para a sala de leitura; prateleiras para a sala de 1º ao 5º ano, para que os professores possam organizar livros e cadernos. Aqui fica meu agradecimento aos voluntários que fazem esse programa acontecer, ao Instituto Alcoa e aos meus colegas que me ajudaram nessa empreitada”, argumenta.

As inscrições deste ano devem beneficiar organizações sem fins lucrativos, que prestam serviços às comunidades de Juruti, Óbidos e Santarém, no Pará.

Para esclarecer dúvidas sobre o processo, a Alcoa disponibiliza o número de telefone, que também pode ser acessado por WhatsApp (93) 98112-0323, ou ainda através do e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. .

Sobre o ACTION

O ACTION (Alcoanos contribuindo juntos em nossas vizinhanças) é um programa da Alcoa que incentiva voluntários a participarem de atividades comunitárias ou eventos esportivos para beneficiar instituições.

Além do trabalho voluntário, com quatro horas de duração por parte dos colaboradores, as instituições passam por um processo de checagem prévia de documentos de conformidade para que possam ser elegíveis para a atividade. Após a realização da atividade e envio de relatório final, a organização recebe uma doação de R$ 10 mil do Instituto Alcoa.

Fonte: Comunicação/Alcoa