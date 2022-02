FCP abre inscrições para edital de apoio à produção artística

Serão contemplados até 12 projetos artísticos, entre exposição de desenhos, pinturas, fotografias, instalações, artes integradas, performances, dentre outras linguagens da arte contemporânea e cultura popular.

O Governo do Estado, por meio da Fundação Cultural do Pará (FCP), acaba de lançar a edição 2022 do Edital Prêmio Branco de Melo. O certame foi publicado em Diário Oficial no dia 02 de fevereiro, e tem o objetivo de assegurar, de forma ampla e em igualdade de condições, o acesso de artistas às galerias da Fundação. Serão até 12 projetos artísticos contemplados, nas formas de exposição de desenhos, pinturas, fotografias, instalações, artes integradas, performances, dentre outras linguagens da arte contemporânea e da cultura popular.

Voltado ao incentivo e valorização de pessoas que se destacam no campo das artes, o prêmio fomenta a produção artística em suas várias linguagens, possibilitando sua apresentação por meio de apoio financeiro e da infraestrutura concedida às propostas selecionadas. Podem apresentar projetos tanto artistas quanto produtores culturais, qualificando-se aqueles que valorizem a pesquisa, a experimentação artística, a diversidade cultural brasileira e o respeito à identidade de gênero, étnica e geracional.

As inscrições podem ser efetuadas via email (Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. ) ou via postal, até 18 de março, às 23h59. Também é possível se inscrever pessoalmente na sede da FCPna , localizada na Avenida Gentil Bittencourt, 650, Bairro de Nazaré, Belém, no Setor de Protocolo (subsolo) - de segunda a sexta, das 8 às 17h.

A íntegra do edital está disponível no site da Fundação: www.fcp.pa.gov.br

FONTE: Agência Pará