As inscrições do Concurso Público do IFPA para técnicos foram prorrogadas

As inscrições no Concurso Público para cargos Técnico-administrativos em Educação do Instituto Federal do Pará (IFPA) foram prorrogadas.

Conforme informação do IFPA, as inscrições ao Concurso Público para cargos Técnico-administrativos em Educação foram prorrogadas até o dia 01 de março de 2022. O pagamento da taxa de inscrição poderá ser feito até o primeiro dia útil após o encerramento das inscrições, ou seja, 02 de março. A previsão é que a relação definitiva de inscritos seja divulgada no dia 22 de março.

A data de aplicação da prova objetiva também foi alterada e será no dia 03 de abril, no turno da manhã, para os cargos de Contador e Médico, e no turno da tarde, para Assistente em Administração e Técnico em Tecnologia da Informação. As informações referentes ao horário e ao local de realização das provas, assim como as orientações, estarão disponíveis a partir do dia 25 de março, no site do Idecan.

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A PÁGINA DO CONCURSO

FONTE: IFPA